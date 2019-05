Das Strandlokal "Electric Garden" warnt vor Betrüger, der sich als Mitarbeiter ausgibt: Er habe zwei Lokale am Faaker See geprellt.

© Andreas Haertle - Fotolia

Zweimal hat Janin Baumann diese Woche einen Anruf von Gastro-Kollegen vom Faaker See bekommen: Ob sie einen Mann kenne, der sich als einer ihrer Mitarbeiter ausgebe. Die Wirtin des Strandlokales "Electric Garden" im Kelag-Schaukraftwerk in Techelsberg/Wörthersee staunte nicht schlecht. Denn in beiden Fällen habe der Mann die Wirte um die Zeche geprellt.