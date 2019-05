Zwei Kärntnerinnen fast zeitgleich von Internetbetrügern über E-Mail kontaktiert. Dank schneller Reaktion der Opfer hält sich Schaden in Grenzen.

Zwei Frauen wurden von Internetbetrügern kontaktiert © sitthiphong - stock.adobe.com

Ein bislang unbekannter Täter übermittelte am Montag um 07.20 Uhr ein gefälschtes E-Mail einer österreichischen Bank an die E-Mail-Adresse einer 30-jährigen Frau aus dem Bezirk Hermagor. In dem Schreiben wurde sie aufgefordert, dass sie, um eine betrügerische Verwendung ihrer Bankkarten zu verhindern, den „secTAN“, im angeschlossenen Link aktivieren solle.