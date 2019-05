Oberster Gerichtshof hatte Verurteilung vom November in einem Punkt aufgehoben. Statt 24 Monaten muss die 52-Jährige wegen staatsfeindlicher Verbindung, Erpressung, und Nötigung jetzt 18 Monate in Haft.

Einer Staatsverweigerin wurde am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gemacht © KLZ/Weichselbraun

Eine Klagenfurterin (52) ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt zum zweiten Mal als Staatsverweigerin vor einem Geschworenengericht gestanden. Das Gericht musste die Strafe, die sie im vergangenen November bekommen hatte, neu festsetzen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte das Urteil in einem Punkt aufgehoben. Die Frau erhielt jetzt 18 Monate Haft.