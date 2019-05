Facebook

Kirschblütenlauf-Tagessieger: Stefan Sandrieser, Elisabeth Mikl, Hilde Gaggl, Robert Stark, Rene Hilber, Beate Prettner, Arno Arthofer, Brigitte Lebitschnig © KK

Das Wetter war den Läufern wohlgesonnen: Bei Sonnenschein und milden Temperaturen ging am 11. Mai der Kirschblütenlauf über die Runden. Über 2000 Läufer und Nordic Walker gingen für den guten Zweck an den Start. Damit konnte bei der achten Ausgabe des karitativen Laufs ein neuer Teilnehmerrekord erzielt werden. „Die Bereitschaft teilzunehmen, steigt von Jahr zu Jahr. Wir bedanken uns bei jedem einzelnen Starter, der zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen hat“, freut sich Landessportdirektor Arno Arthofer. Der Reinerlös des Kirschblütenlaufs geht an die Kärntner Kinderkrebshilfe und Kärntner in Not. Die Spendensumme wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.