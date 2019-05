Lena Meyer-Landrut feiert am 19. und 20. Juli Starnacht-Premiere. Die deutsche Sängerin steht bei der 20. „Starnacht am Wörthersee“ neben Andreas Gabalier, DJ Ötzi und Roland Kaiser auf der Bühne der Arena in der Klagenfurter Ostbucht.

Lena Meyer-Landrut © (c) dapd (Nigel Treblin)

Die Vorbereitungen für die 20. „Starnacht am Wörthersee“, die große Jubiläumsshow, laufen auf Hochtouren. So wird auch die Liste der Stars immer länger. Neu mit an Bord ist Lena Meyer-Landrut, die am Wörthersee Starnacht-Premiere feiern wird. Die deutsche Sängerin und Songwriterin, die 2010 den Eurovision Song Contest für Deutschland gewann, ist derzeit nicht nur musikalisch voll im Einsatz, sondern auch als Jurorin der erfolgreichen TV-Castingshow „The Voice Kids“. Ganz nebenbei macht sie auch als Model eine ganzvolle Figur und wurde als Testimonial für die aktuelle H&M-Kampagne in Szene gesetzt.

„Ich freue mich sehr, dass ich bei der Jubiläums-Starnacht mit dabei sein werden und am traumhaften Wörthersee mein neues Album vorstellen kann,“ so Lena.