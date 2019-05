Facebook

Der Alkotest verlief positiv - Symbolfoto © Helmuth Weichselbraun

Ein 34 Jahre alter Mann aus Klagenfurt war am Sonntag um 0 Uhr, mit seinem Auto auf der B 83 in Pörtschach am Wörthersee unterwegs. Er übersah eine Baustellenabsicherung, durchstieß diese mit dem Auto und drohte samt Fahrzeug in eine rund zwei Meter tiefe Baugrube zu stürzen.