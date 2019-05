Facebook

47 Appartements lässt Grandits gerade in Techelsberg in Seenähe bauen. „Weil es die Gemeinde so will, werden es alles Hauptwohnsitze“, betont er © Markus Traussnig

Vor einer Woche wurde am Südufer, am ehemaligen Lamplhof-Areal, das Appartement Ressort “Hermitage“ eröffnet. Während des Baus staunten viele Kärntner, was da in die Hänge des Wörthersees gebaut werden darf. In direkter Luftlinie über den See haben Sie in den letzten Monaten den Hang großflächig abgetragen. Und wieder staunen die Kärntner.

JOHANN GRANDITS: Nichts gegen das Projekt gegenüber, aber das kann man nicht vergleichen. Wir bauen einreihig, haben uns der Natur angepasst. Dort gibt es Baukörper in zwei Reihen, das wirkt sechs- bis siebenstöckig. Leider, oder sagen wir: Gott sei dank, haben wir die Größen und die Abstände zwischen unseren fünf Häusern angepasst.