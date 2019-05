Kärntnerin als Ärztin in Pakistan„Viele Mütter haben keinen Zugang zu Gesundheitssystem“

Christina Wultsch (37) aus Klagenfurt arbeitete für „Ärzte ohne Grenzen“ in einer Geburtenklinik in Pakistan. Am Montag spricht sie über ihre Erfahrungen.

Die Kärntnerin Christina Wultsch leitete in Pakistan ein Geburtshilfe-Krankenhaus © Ärzte ohne Grenzen

Zwei Mal war die Klagenfurter Ärztin Christina Wultsch (37) bereits für „Ärzte ohne Grenzen“ in Pakistan – unter anderem als Leiterin eines Krankenhauses, das auf Risikogeburten spezialisiert ist. Am Montag spricht sie im Europahaus in Klagenfurt über ihre Erfahrungen im Krisengebiet und erklärt, warum speziell die Hilfe für Frauen in Hilfsprojekten so wichtig ist.

