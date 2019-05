Facebook

Die Straße ist bei der Absturzstelle einspurig befahrbar © K.K. Feuerwehr Podljubel

Früher als erwartet rollt der Verkehr wieder über den Loiblpass. Am Freitag gegen 19 Uhr konnte die Sperre aufgehoben werden. Auf slowenischer Seite kann es aber im Bereich jener Stelle in Podljubel (Unterloibl) noch zu Behinderungen kommen, an der am 28. April ein gewaltiger Felssturz die Fahrbahn verlegt hat. "Auf einigen hundert Metern muss der Verkehr einspurig geführt werden", heißt es aus dem Verkehrsministerium in Laibach.