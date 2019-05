Das Weltkulturerbe der Unesco wird in der Skybox des Pyramidenkogel-Turmes präsentiert. Ein erster Schritt zur Sichtbarmachung.

Keutschach am See

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Pfahlbauten sind Weltkulturerbe der UNESCO © Gemeinde Keutschach

Am Dienstag (14. Mai) um 19 Uhr wird Landeshauptmann Peter Kaiser im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern aus sechs Ländern auf dem Pyramidenkogel eine neue Präsentation zu den Pfahlbauten im Keutschacher See eröffnen. Das einzige UNESCO-Welterbe Kärntens wird künftig in der Skybox des Pyramidenkogel-Turmes einen prominenten Platz einnehmen.