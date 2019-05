Baustellen in der Florian-Gröger Straße und St. Veiter Straße sorgen insbesondere in der Früh für Staus in Klagenfurt. Mit einer Entspannung ist nur teilweise zu rechnen. Die nächsten Baustellen warten.

Als Folge der Straßensperre in der St. Veiter Straße staut es sich vor allem auch in der Kraßniggstraße © ©helgebauer

Für Ärger bei Pendlern sorgen derzeit die morgendlichen Staus in den Klagenfurter Haupteinfahrtsstraßen. Durch die baustellenbedingte Sperre der Florian-Gröger-Straße (bei der Messe) sind die Rosentaler Straße und in der Folge der Viktringer Ring völlig überlastet. Gleichzeitig sorgt die Sperre der St. Veiter Straße zwischen der Kraßniggstraße und dem Ring für verstopfte Schleichwege (z.B. Morogasse, Dr. -Franz-Palla-Gasse) und erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Pischeldorfer Straße und Feldkirchner Straße. Eine Entspannung der Verkehrssituation bei den Einfahrtsstraßen ist allerdings nur teilweise absehbar: Das Teilstück in der St. Veiter Straße könnte laut Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ) früher als geplant, möglicherweise Mitte Juni geöffnet werden, vorausgesetzt die Witterung passt. Die Florian-Gröger-Straße bleibt allerdings bis Jahresende gesperrt.

