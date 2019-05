Einen mutmaßlichen Räuber konnten zwei Passanten in der Klagenfurter Innenstadt stellen. Der 20-Jährige hatte bei einem Bankomaten in der Domgasse versucht, einer Frau die Brieftasche zu rauben.

Die Polizei brachte den mutmaßlichen Täter zum Verhör © Jürgen Fuchs

Turbulente Szenen spielten sich am Freitag gegen 12.45 Uhr bei einem Bankomaten in der Domgasse in Klagenfurt ab. Eine 49-jährige Klagenfurterin behob Bargeld. Plötzlich versuchte ein 20-jähriger Mann, ebenfalls aus Klagenfurt, ihr die Brieftasche zu entreißen. Da sich die Frau heftig wehrte und ihr ein 52-jähriger Klagenfurter als Passant zu Hilfe kam, flüchtete der Mann. Der Zeuge verfolgte den Flüchtenden.