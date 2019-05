Facebook

Ein hoher Geldbetrag wurde gefunden und abgegeben. © weyo

Wieder hat in Klagenfurt jemand einen hohen Geldbetrag verloren oder vergessen. In einem Amtsgebäude der Stadt wurde am Donnerstag ein fünfstelliger Geldbetrag aufgefunden und gleich in das Fundamt gebracht. Genauere Angaben zum Betrag und Fundort werden nicht gemacht.