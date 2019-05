Facebook

Jaqueline Waldner schlüpft für das Cosplay gerne in andere Rollen. © Christopher Scherhammer/ Hagakure

Stunden, Tage und manchmal sogar Wochen: Um in die Rolle ihrer Lieblingsheldinnen aus Filmen und Videospielen zu schlüpfen, verbringt Jaqueline Waldner täglich viel Zeit mit ihrer Nähmaschine. „In meinem Elternhaus habe ich mir sogar ein eigenes Nähzimmer eingerichtet“, erzählt die 20-Jährige. Sie ist seit fünf Jahren eine leidenschaftliche Cosplayerin.



„Cosplay“ setzt sich aus den Begriffen „costume“ und „play“ zusammen. Der japanische Verkleidungstrend schwappte in den 1990er-Jahren nach Österreich über. In den letzten Jahren hat sich auch in Kärnten eine vielfältige Szene entwickelt.