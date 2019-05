Die Debatte um die Baubewilligung für Projekt an der Süduferstraße geht in die nächste Runde.

Der Bau an der Süduferstraße wird von den Anrainern bekämpft © Cik

So viel steht schon fest: Egal wie der Maria Wörther Gemeindevorstand am 3. Juni entscheiden wird – ein Baustart vor der Sommerpause wird sich nicht ausgehen. Inhaltlich, so betont Vizebürgermeister Philipp Glanzer (SPÖ), sei „noch alles offen“, wie es mit dem Projekt WS 63 weitergehe. Wie berichtet plant der Rechtsanwalt Nikolaus Lanner an der Süduferstraße die Errichtung eines vierstöckigen Hauses mit elf Appartements.

