Junge Entenfamilie wurde jetzt von Bord der Thalia gebracht und machte am Ufer des Wörthersees ihren ersten Spaziergang.

Erster Ausflug der Entenfamilie an Land © Wörtherseeschifffahrt

Versteckt unter dem Achterdeck des nostalgischen Dampfschiffes Thalia, hat eine Ente seit Anfang April gebrütet. Von den ursprünglich sieben sind vier Eier übriggeblieben, aus denen Küken geschlüpft sind. Die Entenfamilie wurde jetzt vom Kapitän der Thalia an Land gebracht. Das Team der Wörtherseeschifffahrt freut sich, dass sich die junge Entenfamilie am Seeufer sichtlich wohl fühlt. Am Donnerstag wagte sie einen ersten Spaziergang.