Am Samstag kommen in Klagenfurt 70 Räder unter den Hammer. Ein Radexperte erklärt, worauf interessierte Käufer achten sollten.

Bei der Fahrradversteigerung herrscht alljährlich reges Interesse © Fundamt Klagenfurt

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Am Samstag kommen auf dem Domplatz in Klagenfurt 70 Fahrräder unter den Hammer. Das Fundamt lädt wieder zur schon traditionellen Fahrradversteigerung. „Diesmal ist wirklich für Jeden etwas dabei“, sagt Dietmar Podobnig, der Leiter des Fundamtes. Von Kinderrädern über Mountainbikes bis hin zu Rennrädern. Es handelt sich um Räder, die ein Jahr lang im Fundamt gelagert und in dieser Zeit von niemanden abgeholt wurden. Die Versteigerung wird vom Dorotheum begleitet. Die Ausrufungspreise liegen zwischen fünf und 150 Euro.