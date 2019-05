Tipp des Tages Ein musikalischer Abend für Waisenkinder

Facebook

Das Karlheinz Miklin Quartett © K. Bayer

Viele Konstellationen hat Karlheinz Miklin in seiner beispiellosen Karriere bereits erprobt. Neben seiner jahrzehntelangen Arbeit mit argentinischen Musikern ist Karlheinz Miklin in den letzten Jahren auch häufig in Brasilien aufgetreten. Das dadurch verstärkte Interesse an der überaus reichen Musik dieses Landes führte zur Zusammenarbeit mit brasilianischen Musikern. Folklore und neue Richtungen aus Brasilien, Zitate argentinischer Musik - alles unter dem gemeinsamen Dach des Jazz – sorgen für eine interessante Mischung. Der Gesamterlös der Veranstaltung wird dem gemeinnützigen Verein Kopila Children’s Home zur Verfügung gestellt und wird zur Gänze für Schulbildung und Betreuung von nepalesichen Waisenkindern in Godawari verwendet.

Klagenfurt. Künstlerhaus, Goethepark. Samstag, 11. Mai, 20 Uhr. Karten: Buchhandlung Heyn und Christine Knapp unter Tel. 0664-422 66 15.