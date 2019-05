Facebook

Die HTL-Schüler holten Müll aus dem Ressnig Teich. © Falk/ KK

Klagenfurter Schulen gehen in Sachen Umweltschutz mit gutem Beispiel voran: Am 6. Mai befreiten Schüler des Mössingergymnasiums umliegende Straßen vom Müll. Tagsdarauf organisierte die HTBLVA Ferlach eine Entrümpelungsaktion unter Wasser. Dabei säuberten sechs ausgebildete Taucher und zehn Helfer in einer fünfstündigen Reinigungsaktion den Strand- und Wasserbereich am Ferlacher Badesee, der auch unter dem Namen "Ressnig Teich" bekannt ist. Die gesamte Tauchausrüstung inklusive Flaschen und Luft wurde vom Tauchshop Klagenfurt kostenlos zur Verfügung gestellt.