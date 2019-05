21-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt wurde bei Arbeiten in einer Werkstatt im Gesicht verletzt.

Der Mann wurde mit der Rettung nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. © KLZ/Kanizaj

Ein 21 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt führte am Dienstag gegen 19 Uhr in einer Werkstatt im Bezirk Klagenfurt Schweißarbeiten durch. Als er auf ein geschlossenes Blechfass, welches zuvor mit Bremsenreinigungsflüssigkeit gefüllt war, einen Bolzen anschweißen wollte, kam es auf Grund von austretenden Gasen zu einer Explosion und es wurde dem Mann der Deckel des Gefäßes in das Gesicht geschleudert.