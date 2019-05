Bei Arbeiten in einer Werkstatt verletzte sich am Dienstag ein 21 Jahre alter Mann: Ein Deckel flog dem Mann ins Gesicht.

Explosion in Werkstatt

Bei Arbeiten in einer Werkstatt verletzte sich am Dienstag ein 21 Jahre alter Mann © APA/HANS KLAUS TECHT

Am Dienstag gegen 19 Uhr arbeitete ein 21-jähriger Mann in einer Werkstatt in Klagenfurt. Der Mann wollte auf ein Blechfass einen Bolzen anschweißen. Im Blechfass befand sich zuvor Bremsenreinigungsflüssigkeit.