Deshalb leuchtet der Pyramidenkogel heute rot

Der Pyramidenkogel leuchtet heute rot. © Gert Steinthaler/ KK

Auf der ganzen Welt feiert man heute den "Welttag des Roten Kreuzes". Auch die Gemeinde Keutschach setzt der Rettungsorganisation ein Zeichen: Der Pyramidenkogel erstrahlt heute Nacht in rotem Licht. "Dieser Gedenktag ist eine Gelegenheit, die Leistung unserer Rotkreuz-Freiwilligen und Mitarbeiter zu würdigen. Denn sie sind es, die täglich im Dienst für Menschen in Not stehen und keine Mühe scheuen, um Leben zu verbessern oder zu retten", sagt Peter Ambrozy, Präsident des Roten Kreuzes in Kärnten.