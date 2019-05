100.000 Autofans werden beim offiziellen GTI-Treffen in Reifnitz von 29. Mai bis 1. Juni erwartet. Neues Sicherheitskonzept und Lasershow.

Auch 2018 war das Veranstaltungsgelände gut gefüllt © (c) Daniel Raunig

Mehr als 100 Sicherheitskräfte werden heuer neben Polizei, dem Roten Kreuz und dem Samariterbund für das offizielle GTI-Treffen in Reifnitz von 29 Mai bis 1. Juni bereitgestellt. Das erweiterte Sicherheitskonzept steht im Zentrum der 38. Auflage der Veranstaltung.

Der Schwerpunkt soll dabei in der Koordination des Verkehrs und dem Schutz der Anrainer liegen. Mit der Überwachung betraut sein wird das Unternehmen „Bravc Security Solutions“. „Wir werden mit 100 Personen in Zivilkleidung alle Zufahrtsbereiche regeln, um den Unterhaltungscharakter der Veranstaltung nicht zu beeinträchtigen. Anrainern steht eine eigene Fahrspur zur Verfügung“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Bravc.

