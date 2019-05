Am 17. und 18. Mai findet das erste Craft Beer Festival im Klagenfurter Lendhafen statt. 17 Brauereien - von internationalen Größen bis zum Garagenbrauer - stellen sich vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Waltl und Peter Mahler © Weichselbraun

Der Stellenwert vom Bier in der Kulinarik hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. "Qualität und Genuss sind in den Vordergrund gerückt", sagt Christian Waltl von der Carinthian Artisan Brewery & Ciderei. Es gehe nicht um Saufgelage, sondern den Genuss von besonderen Aromen wie sie etwa ein Mais-, Hanf- oder Hafebier biete.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.