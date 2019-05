Facebook

Die Schüler der 2B mit Klassenvorstand Romy Schmid und Hündin Tessa. © Schmid/ KK

Viele Menschen kostet es bereits Überwindung, morgens zu einer regulären Uhrzeit aufzustehen. Die zweite Klasse des Mössingergymnasiums war am Montag hingegen besonders früh auf den Beinen. Um 7.45 Uhr versammelten sich 29 Kinder vor dem Schulgebäude, um gemeinsam mit ihrer Klassenvorständin Romy Schmid die Umgebung der Schule vom Müll zu befreien.

"Das Mössingergymnasium befindet sich in der Nähe der Sattnitz. Wir halten uns deshalb öfter dort auf und finden es schlimm, was in dieser Gegend an Bierdosen, Plastikflaschen und Staniolpapier herumliegt", sagt Schmid. Deshalb zögerte die Lehrerin nicht lange, sich an der Aktion "Frühjahrsputz" zu beteiligen, welche von der Wirtschaftskammer Kärnten, dem ORF Kärnten und der Kärntner Woche initiiert wurde. "Von der Schule aus gingen wir über das Stadion bis hinauf zur Bahnstraße", erzählt Schmid. "Am Ende waren wir alle, inklusive Klassenhund Tessa, hundemüde." Am Freitag werden die Schüler die Straßen ein weiteres Mal säubern. "Einer muss schließlich mit positivem Beispiel vorangehen", sagt die Lehrerin.