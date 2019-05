Facebook

Der "KostNixLaden" soll gerettet werden © KK

Bis zu 1700 Menschen kamen - auch in der Folge der Flüchtlingskrise 2015 - jeden Monat in den Klagenfurter "KostNixLaden". Aktuell sind es immer noch gut 800 Kunden, die jeden Monat hier einkehren und zum Preis von Null Euro einkaufen. Kleidung, Bücher, Spiele, Möbel, Dinge des alltäglichen Lebens, die in so manchem Haushaltsbudget keinen Platz haben. "Daher wollen wir den Laden nicht einfach so schließen", sagt Torben Gallob, Obmann des Vereins, der den Laden in der Spittalgasse betreibt.