Drogenberatung in Klagenfurt"Das Leben muss wichtiger werden als die Sucht"

Die Klagenfurter Drogenberatungsstelle "Viva" informierte beim Tag der offenen Türe über Angebote und Ziele in der Suchtberatung. 132 Erkrankte nahmen 2018 Hilfe in Anspruch.

Das Arbeiten im Gemüse- und Kräutergarten unterstützt Klienten dabei, sich zu erden. © (c) Markus Traussnig

„Nur wenn sich die Klienten wohl fühlen, finden wir einen Zugang zu ihnen und können helfen“, sagte Ernst Nagelschmied beim Tag der offenen Tür in der Drogenberatungsstelle Viva. Seit 36 Jahren werden in der Einrichtung am Rudolfsbahngürtel suchtkranke Menschen psychiatrisch, psychotherapeutisch und psychosozial betreut. 132 waren es im Vorjahr, 55 Angehörige nahmen zusätzlich eine Beratung in Anspruch. 2018 wurden die Räumlichkeiten renoviert und ausgebaut. Die Stadt förderte den Umbau mit 100.000 Euro. "Wir haben dadurch 133 Quadratmeter gewonnen, die wir zusätzlich nutzen können", sagt Nagelschmied.