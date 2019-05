Klagenfurt"KostNixLaden" muss schließen

Facebook

Der Laden in der Spittalgasse muss schließen © Kostnixladen

Drei Stücke pro Tag darf man mitnehmen - kostenlos. Das ist das Konzept des "KostNixLadens" in der Klagenfurter Spittalgasse. Für einheimische Familien, aber auch für Zugezogene, war dieser Laden in den letzten Jahren eine wichtige Einrichtung. Aber auch für Spender freuten sich über den Laden, immerhin konnte man so Dinge die noch schön und in Ordnung sind, aber nicht mehr gebraucht werden, einem guten Zweck zuführen.