Der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses stand am Samstag in Vollbrand. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt.

Schiefling am See

Mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten Sonntagvormittag aus (Sujetbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Großalarm Sonntagvormittag in der Gemeinde Schiefling am See: Der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses stand in Vollbrand. Insgesamt sieben Freiwillige Feuerwehren (Schiefling, Techelweg, Reifnitz, Keutschach, Velden, St. Egyden und Augsdorf) waren mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Ein Feuerwehrmann der FF Schiefling wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.