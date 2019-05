Facebook

Auf dem Pyramidenkogel wird Europa gefeiert © KK/Gert Steinthaler

Ein Fest mit faszinierenden Lichtspielen und Live-Musik gibt es am 9. Mai, dem Europatag, beim weltweit höchsten Holz-Aussichtsturm auf dem Pyramidenkogel. Zum Abschluss der Licht-Ton-Show wird der 100-Meter-Turm zur Melodie der Europahymne in Blau-Gelb, den Farben der EU, erstrahlen. Mit dieser Beleuchtung wird der Aussichtsturm bis zu den Europawahlen am 26. Mai eine weithin sichtbare Einladung zur Teilnahme am Urnengang darstellen.