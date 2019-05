Facebook

Claus Spitzbart ist für die Gastronomie im Lakeside Park verantwortlich © Stephan Schild

Claus Spitzbart, Betreiber des PrincS am Heuplatz, hat jetzt auch die Gatsronomie im Lakeside Park übernommen, in dem derzeit rund 1000 Leute arbeiten. Das Restaurant „Hotspot“ bietet werktags von 11 bis 14 Uhr sieben Menüs an, ab 7,50 Euro mit Suppe oder Salat. Im Gastgarten oder drinnen. Den Tagesteller bekommt man ab 6 Euro.

