Star Wars Day in den City-Arkaden © Elisabeth Peutz

"May the force be with you", "Möge die Macht mit Dir sein", heißt es am Samstag standesgemäß in den City Arakaden in Klagenfurt: In dem Einkaufszentrum tummeln sich nicht nur die üblichen Kunden, unter sie haben sich viele der Filmhelden gemischt. Zumindest haben sie sich als "Luke Skywalker" & Co. verkleidet. Sehr zur Freude der Fans, von denen sich viele selbst der Weltraum-Saga gemäß adjustiert haben.

