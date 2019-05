Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein zerrissenes Shirt löste eine Schlägerei und einen Polizeieinsatz aus © APA/Gindl

Einen turbulenten Discoabend gab es in Klagenfurt: In der Nacht auf Samstag gegen 1.20 Uhr kam es im Eingangsbereich einer Diskothek in Klagenfurt am Wörthersee zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei schleuderte ein 17-jähriger Klagenfurter einen 21-jährigen Klagenfurter zu Boden, so dass dieser leicht verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht wurde.