Die Autos sollen künftig unter der Oberfläche parken. © Weichselbraun

Seit Jahren wird an einer Aufwertung und Belebung vom Kardinalplatz in Klagenfurt gefeilt. Erste Maßnahmen wurden bereits gesetzt. Unter anderem wurde die Viertelagentur mit Beatrice Bednar und Nadine Thaler gegründet, die im Auftrag der Stadt arbeitet. Am 17. und 18. Mai findet auch wieder das Picknick am Kardinalplatz und den umliegenden Straßen statt, das im Vorjahr etliche Besucher angezogen hat.

