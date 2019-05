Wörthersee"Es werden wieder Villen am See gebaut"

Facebook

Eines der spektakulärsten Gebäude am See: die 2013 erbaute Residence P © Panovision

In den vergangenen Jahren war vielfach die Verbauung des Wörthersees mit Appartementanlagen in den Negativschlagzeilen. Dass es aber auch eine andere Art des Bauens am See gibt, zeigt Heimo Kramer, der mit dem Architektur Haus Kärnten eine neue Landkarte der Wörthersee-Architektur herausgibt. Darin zeigt er nicht nur die bekannten historischen Wörthersee-Villen, sondern auch die modernen Bauten der letzten Jahre.

