Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Hundewetter wartet der Samstag auf. © (c) Sabine Schnfeld - stock.adobe.com

Eine Schlechtwetterfront liegt über den Alpen und bringt wechselhaftes und damit auch sehr schaueranfälliges Wetter mit sich. Während die Temperaturen tagsüber noch zwischen acht und 12 Grad liegen, strömt in der Nacht zum Sonntag polare Kaltluft bei uns ein. Tagsüber sind die Wolken zumeist recht dicht und die Schneefallgrenze liegt noch bei 1500 Meter Seehöhe. "Sie sinkt dann erst in der Nacht zum Sonntag unter 1000 Meter Seehöhe und am Morgen könnte es in höher gelegenen Regionen sogar winterlich sein", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. Sonnige Auflockerungen dürften eine echte Mangelware sein. Es ist wiederholt mit Regenschauern zu rechnen. Einzelne Regengüsse könnten auch ergiebiger sein.