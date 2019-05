In Viktring stürzte ein Mann in eine Montagegrube. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.

Rettungseinsatz in Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Mann war in eine Montagegrube gestürzt © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

In Klagenfurt stürzte am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Mann in eine Montagegrube. Alarmiert wurde neben der Berufsfeuerwehr Klagenfurt auch die Freiwillige Feuerwehr.