Weniger Unfälle bedeuteten weniger Umsätze für Karosseriewerkstatt © BF KNITTELFELD

Am Donnerstag wurde über das Vermögen von Gerhard Kronawetter, der einen Autohandel, eine Werkstatt und ein Café in der Waidmannsdorfer Straße 195 in Klagenfurt betreibt, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Insolvenzverwalterin ist die Klagenfurter Rechtsanwältin Tanja Gewolf-Mulley. Die Forderungen der Gläubiger können spätestens bis zum 3. Juni 2019 beim Landesgericht angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 17. Juni statt.