Der Klagenfurter Gemeinderat am Dienstag war die erste Sitzung nach der Verbalentgleisung, die bei einigen offenbar für ein Umdenken gesorgt hat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz hat einen neuen politischen Stil versprochen © Markus Traussnig

Der Ethiopian-Air-Sager der Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) sorgte im März für Aufregung. Er war ein Tiefpunkt in einer Reihe von verbalen Entgleisungen, die es in den vergangenen Jahren quer durch alle Fraktionen in der Stadtpolitik gegeben hat. Damals hielten viele es sicher nicht für möglich, doch diese geschmacklose Entgleisung hat tatsächlich etwas Gutes bewirkt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.