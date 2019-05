Facebook

16 Ordnungsamtmitarbeiter gibt es derzeit. Sie werden in die neue Gesellschaft übertragen © Markus Traussnig

Die Aufgaben des Klagenfurter Ordnungsamtes werden ab 2020 von einer gemeinnützigen Gesellschaft, der Ordnungs- und Sicherheits GmbH, übernommen. Die 16 Mitarbeiter, davon zehn Leasingkräfte, werden in die neue Gesellschaft überführt. „Dadurch können die Leasingmitarbeiter in ein ordentliches Beschäftigungsverhältnis übertragen werden. Wir können ältere Arbeitnehmer aufnehmen und Spitzen mit Teilzeitkräften abdecken“, listete Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) die Gründe im Gemeinderat am Dienstag auf. Ganz ohne Kritik blieb das Vorhaben, trotz eines einstimmigen Stadtsenatsbeschlusses in der Vorwoche, jedoch nicht.

