Klagenfurt-Stadt legte im Zukunftsranking tüchtig zu. © (c) Weichselbraun (Weichselbraun Helmuth)

Wie zukunftsfit ist Klagenfurt? Eine Antwort darauf gibt das Zukunftsranking der „Pöchhacker Innovation Consulting GmbH“. Es

wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal in allen 94 österreichischen Bezirken durchgeführt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Klagenfurt-Stadt einen Sprung vom 40. auf den 19. Platz hingelegt. Bei den Indikatoren zur Lebensqualität (Rang 4) zählt der Bezirk aufgrund niedriger Kommunalschulden, hoher Ärztedichte und einer deutlichen Senkung der Kriminalitätsrate zu den besten Regionen Österreichs. Auch in Bezug auf die Arbeitsmarktdaten (Rang 10) liegt Klagenfurt-Stadt weit vorne. Gründe dafür sind die Vielzahl an Beschäftigten im wissensintensiven Dienstleistungssektor sowie die überdurchschnittliche Unternehmensdichte.



Der Bezirk Klagenfurt-Land rückte hingegen um 14 Ränge weiter nach hinten und liegt jetzt auf Rang 32, was vor allen auf die Indikatoren Wirtschaft und Innovation

zurückzuführen ist.