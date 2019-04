Kleine Zeitung +

Immer neue Fälle Bereits 20 Masernkranke und ein neuer Verdachtsfall

Die Zahl von Masernfällen in Kärnten steigt weiter: Am Dienstag hat die Landessanitätsdirektion einen 20. Erkrankungsfall bestätigt. In einem neuen Verdachtsfall wartet man noch auf Laborergebnisse.