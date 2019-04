Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Kellerabteil ist das Fahrrad oft nicht sicher. © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 20. und 29. April in einem Mehrparteienwohnhaus in Waidmannsdorf in das Kellerarbteil einer 36-jährigen Frau eingebrochen. Zielobjekt war offenbar das dort abgestellte, hochpreisige Mountainbike der Marke MERIDA, Crossway, schwarz. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 1.100 Euro.