Tipp des Tages Musical entführt nach Argentinien

Im Klagenfurter Stadttheater wird das Musical "Evita" in einer Inszenierung der Originalproduktion von Harols Prince zur Aufführung gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Annemieke van Dam steht als Evita auf der Bühne © Christian Kaufmann

Das Musical "Evita" geht dem Menschen hinter der Legende Eva Perón auf die Spur. Der junge Student Che beobachtet ihr pompöse Begräbnis und nimmt es zum Anlass, Aufstieg und Fall der argentinischen First Lady zu erzählen und hinter die Fassade ihres perfekten Lächelns zu blicken. Facettenreich und scharfzüngig schildern Webber und Rice die persönlichen Gratwanderungen zwischen der armen Herkunft und der glamourösen Welt der Hauptstadt, zwischen strahlender Eleganz und perfider Anbiederung, zwischen Wohltätigkeit und Machtbesessenheit.

Die Londoner Uraufführung des opernähnlich durchkomponierten Werkes gewann zahlreiche Auszeichnungen, wie etwa den Preis für das "beste Musical des Jahres 1978". Die Single "Don´t cry for me, Argentina" stieg in vielen Ländern auf Platz eins der Charts.

Klagenfurt. Stadttheater. 2. Mai, 19.30 Uhr. Tel. (0463) 540 64.