Zur Geisterstraße mutierte die zwischen Ring und Krassnigstraße gesperrte St. Veiter Straße. In Geschäften bleiben Kunden weg. Die Händler warten noch auf die versprochene Baustellenförderung.

Die St. Veiter Straße ist zwischen Krassnigstraße und St. Veiter Ring für den Autoverkehr gesperrt - Rosi Kletz gibt Baustellenrabatt © Elisabeth Peutz

Sie liegt mitten in der Stadt und nicht selten stehen dort die Autos im Stau. Doch zur Zeit sieht es in der St. Veiter Straße zwischen Krassnigstraße und Ring aus wie in einer Geisterstadt. – Abgesehen von den Bauarbeitern, die dort seit 18. März mit der Kanalsanierung beschäftigt sind, ist nicht viel los.

