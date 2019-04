Facebook

Ab 14 Uhr tagt der Klagenfurter Gemeinderat © Weichselbraun

Als Bürgermeisterin werde sie zukünftig verstärkt auf den politischen Stil in den Sitzungen und Gremien achten. Dieser Satz von Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) steht heute – noch mehr als die Tagesordnung – im Mittelpunkt der Sitzung des Klagenfurter Gemeinderates.

Vor eineinhalb Monaten nämlich ließ eine Aussage der Bürgermeisterin die Wogen in der Stadt hochgehen. In einer Stadtsenatssitzung sagte sie über die Grüne-Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann: „Dass sie nicht mehr zurückkommt oder was? Mit der Äthiopien Air?“. Mathiaschitz will dies als Verständnisfrage interpretiert wissen, die politischen Gegner unterstellten ihr eine weit böswilligere Aussage – und debattierten über Tage den rohen politischen Stil in der Stadt.

