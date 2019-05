Tipp des Tages City Arkaden werden zum Jedi-Stern

Facebook

Das Center verwandelt sich in eine Raumstation © Georg Tielenius Kruijthoff

Am Samstag ist ein Besuch in den City Arkaden Pflicht für alle Fans von Luke und Anakin Skywalker, Jedi-Rittern, Stormtroopers & Co.: Am "Star Wars-Day" verwandelt sich das Klagenfurter Einkaufszentrum nämlich in eine Raumstation. Neben der Präsentation vieler Kostüme der Star-Wars Kostümclubs "501st Legion Austrian Garrison" und "Rebel Legion Alpine Base Austria" gibt es auch ein Rahmenprogramm für die großen und kleinen Fans. Um 10 und um 16 Uhr finden Paraden aller Teilnehmer durch das gesamte Center statt. Große Showkämpfe mit Lichtschwertern, vorgeführt von der "Light Saber Battle Show" bzw. dem "Lightsaber Charity-Team", gibt es um 11, 15 und 16.30 Uhr zu sehen. Dazu werden den ganzen Tag lang Kinder von Pripirita mit Motiven von "Star Wars" geschminkt. Vor Ort auch Infostände der Kostümclubs und eine Charity-Tombola.



Klagenfurt. City Arkaden. 4. Mai, 10 bis 17 Uhr.