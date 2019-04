Wahaha Marathonwochenende 200 Läufer trotzten Schnee und Regen

Mit extremen Wetterlagen hatten die Teilnehmer des Wahaha Kärnten Marathons am Wochenende zu kämpfen. Der Steirer Manuel Klug holte den Sieg.

Olympic Team Matthias Mayer am Start für Sozial Run „ Füsse für Füsse“ © KK/Veranstalter

Dass die Veranstalter vom Wahaha Kärnten Marathon Wetterglück haben, kann man nicht behaupten. Während das "Olympic Team Matthias Mayer" mit den Laufleader Hannes Tautscher am Samstag zum Social Run vom Pyramidenkogel noch bei Sonnenschein starteten, liefen Teilnehmer am Sonntag beim Marathon und bei den anderen Bewerben bei strömenden Regen und sogar zeitweise bei heftigem Schneefall. "Es schüttete aus Kübeln, zwei Stunden lang hat es geschneit", berichtet Initiator Robert Graimann. 200 Läufer nahmen die Herausforderung trotzdem an, darunter ein gerade erst entlassener Reha-Patient: "Sein erster Weg von der Reha führte ihn zu uns", freut sich Graimann. Sämtliche Einnahmen des Marathons kommen dem Arbeitskreis "Füße für Füße" zugute - eine soziale Aktion für Menschen, die durch einen schweren Schicksalsschlag aus dem Leben gerissen wurden.