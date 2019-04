354 Jugendliche waren am Freitag bei der Aktion "Coffee to help" im Einsatz.

Coffee to help in Klagenfurt

Melanie Schlieber, Reda Elkhawagi (3. v. re) sowie Mahmud Sallam mit Zsuzsanna Eröss Pilz und Petra Eder © Caritas Kärnten

Mit einer Tasse Kaffee Gutes tun - das war das Ziel jener 354 Mädchen und Burschen, die Freitag, den 26. April, von 9 bis 16 Uhr im Rahmen der Caritas-Aktion "Coffee to help" vor 120 Kärntner und Osttiroler Spar-Filialen den Kunden FairTrade-Kaffee ausschenkten und gleichzeitig um Spenden baten. Sämtliche Einnahmen werden in der Sozial- und Lebensberatung in der Region Klagenfurt eingesetzt.



Was die Jungen zum solidarischen Handeln antreibt? „Ich kann so Menschen helfen, denen es nicht gut geht“, hieß es vielfach. Die Schüler Reda Elkhawagi und Mahmud Sallam waren etwa vor dem Spar in der Lodengasse in Klagenfurt im Einsatz. Paul Bacher, Spar-Geschäftsführer für Kärnten und Osttirol sowie Caritasdirektor Josef Marketz freuten sich über die „große Spendenfreudigkeit der Kunden und das große Engagement der Jugendlichen“. "Der Austausch war wie immer sehr inspirierend", sagte Organisatorin Alexandra Wagner. Die Spendensumme wird morgen bekannt gegeben.