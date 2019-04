In der Völkermarkter Straße übersah Sonntagabend ein Autolenker zwei Fußgänger auf einem Schutzweg. Ein Mann wurde durch die Luft geschleudert, eine Frau schwer an der Hand verletzt.

Der Notarzt versorgte die Verletzten © KLZ/Kanizaj

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagabend in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt. Gegen 20.10 Uhr überquerten eine 30-jährige Frau aus Albeck und ein 38-jähriger Mann aus Himmelberg auf einem Schutzweg die Straße. Im Bereich der stadtauswärtsführenden Fahrstreifen war laut Polizei am linken Fahrstreifen ein Auto stehen geblieben, um den beiden Personen das Überqueren zu ermöglichen.